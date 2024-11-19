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У Глухові на Сумщині БпЛА влучив у багатоквартирний будинок: є загиблі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Глухові на Сумщині БпЛА влучив у багатоквартирний будинок: є загиблі
БпЛА влучив у будинок на Сумщині
Фото: Суспільне Суми

Росіяни атакували Сумщину «Шахедами»

У Глухові «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок, повідомляє кореспондент Суспільного з місця. Є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється.

До слова, кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Сумах зросла до 11, з них двоє дітей. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано. Володимир Зеленський розповів про наслідки удару по Сумах. 

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Теги: будинок Суми Сумщина дрон війна

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