Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську

Безпілотники завдали ударів по великому заводу в місті Іжевськ

Вранці, 17 листопада, у російському місті Іжевськ пролунали вибухи. За словами голови Удмуртії Олександра Бречалова, БПЛА впав на вулиці Леніна — за адресою цеху машиностроїтельного заводу «Купол», де виробляють ЗРК і, за даними Reuters, збирають дрони «Гарпія».

«У цеху вибило вікна, постраждав один чоловік — його відвезли до лікарні. Також про атаку дронів повідомляють уфімські паблики, офіційної інформації з цього приводу немає», – написав Телеграм-Канал «Кримський вітер».

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу по території України. Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові пабліки.

Нагадаємо, раніше у Дзержинську Нижегородської області (РФ) відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони.

Також раніше стало відомо, що губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон атакував нафтобазу. Внаслідок влучання стався вибух і виникла пожежа.