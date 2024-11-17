Головна Світ Політика
search button user button menu button

Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську
Дрони атакували завод в Іжевську
фото з відкритих джерел

Безпілотники завдали ударів по великому заводу в місті Іжевськ

Вранці, 17 листопада, у російському місті Іжевськ пролунали вибухи. За словами голови Удмуртії Олександра Бречалова, БПЛА впав на вулиці Леніна — за адресою цеху машиностроїтельного заводу «Купол», де виробляють ЗРК і, за даними Reuters, збирають дрони «Гарпія».

«У цеху вибило вікна, постраждав один чоловік — його відвезли до лікарні. Також про атаку дронів повідомляють уфімські паблики, офіційної інформації з цього приводу немає», – написав Телеграм-Канал «Кримський вітер».

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу по території України. Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові пабліки. 

Нагадаємо, раніше у Дзержинську Нижегородської області (РФ) відбулися вибухи, спричинені атакою безпілотників та роботою систем протиповітряної оборони.

Також раніше стало відомо, що губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон атакував нафтобазу. Внаслідок влучання стався вибух і виникла пожежа.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух завод чоловік росія дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті
Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти
9 листопада, 17:51
Трамп цього року неодноразово наголошував, що нібито може закінчити війну в Україні за 24 години
Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години
7 листопада, 21:04
Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді до 23 років 2019 року
Мріяв представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Згадаймо Даниїла Єгорова
7 листопада, 09:00
Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 6 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6 листопада, 08:11
Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
Київщина: уламки дрона впали на території містечка для внутрішньо переміщених осіб
31 жовтня, 10:51
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, завданогго окупантами 28 жовтня 2024 р.
У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Кривий Ріг 28 жовтня
30 жовтня, 09:59
Почастішали випадки вбивств російськими солдатами своїх товаришів по службі
Російський солдат розстріляв своїх сплячих товаришів по службі: деталі
29 жовтня, 16:43
Надія та Іван Лені під час похорону сина
Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина
27 жовтня, 20:03
За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини»
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
18 жовтня, 11:39

Політика

Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську
Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
49K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
28K
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
13K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
5764
Померла зірка комедії «Діамантова рука»

Новини

Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Сьогодні, 05:47
У Києві вдруге за ніч оголошено тривогу
Сьогодні, 05:39
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua