У Києві під Новий рік можуть закрити на вхід кілька станцій метро у центрі міста



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У центрі Києва на Новий рік і Різдво можуть обмежити вхід на центральні станції метро Фото: Канал 112

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У Києві 31 грудня, 1 січня та 7 січня може бути тимчасово обмежений вхід пасажирів на станцію метро «Золоті ворота» під час проведення новорічних і різдвяних заходів на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом, щоб уникнути тисняви на платформах станції», - ідеться у повідомленні. Окрім того повідомляється про можливе введення обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» та «Майдан Незалежності».