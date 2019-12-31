  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві під Новий рік можуть закрити на вхід кілька станцій метро у центрі міста

    • Розсилка
    У центрі Києва на Новий рік і Різдво можуть обмежити вхід на центральні станції метро - У Києві під Новий рік можуть закрити на вхід кілька станцій метро у центрі міста
    У центрі Києва на Новий рік і Різдво можуть обмежити вхід на центральні станції метро
    Фото: Канал 112

    Кияни, які вирішать відсвяткувати прихід 2020-го можуть стикнутися із незручностями

    У Києві 31 грудня, 1 січня та 7 січня може бути тимчасово обмежений вхід пасажирів на станцію метро «Золоті ворота» під час проведення новорічних і різдвяних заходів на Софійській площі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    «У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом, щоб уникнути тисняви на платформах станції», - ідеться у повідомленні. Окрім того повідомляється про можливе введення обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» та «Майдан Незалежності».

    метро «Киевский метрополитен»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ