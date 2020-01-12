У Києві затримали підозрюваного у замаху на вбивство дівчини



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Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Правоохоронці Києва затримали імовірного підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки. Наразі з фігурантом проводять слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як відомо, 7 січня у Голосіївському районі столиці на проспекті Лобановського 19-річній дівчині невідомий молодик наніс численні ножові поранення й намагався зґвалтувати.

Нападник підбіг до потерпілої, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим він хотів зґвалтувати дівчину та наносив їй у спину удари гострим предметом. Киянка змогла вирватися і позвати допомогу. Фігурант після скоєного втік. Наразі 19-річна потерпіла знаходиться у лікарні, її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення й затримання особи, причетної до вчинення злочину.

Як повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, під час відпрацювання оперативної інформації працівники карного розшуку столичного главку й територіального підрозділу встановили та затримали фігуранта:

«Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний раніше не судимий киянин. Під час особистого обшуку та невідкладного обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено ніж, рюкзак та куртку зі слідами, схожими на кров».

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 січня, ввечері біля супермаркету на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці стався конфлікт із стріляниною. На місце виїжджали правоохоронці для з’ясування причин і обставин події.