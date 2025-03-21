У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: дані моніторингу

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 ранку 21 березня у Києві фіксується шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA), станом на 08:00, 21 березня 2025 року дорівнює 103. Це шкідливий для чутливих груп рівень забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Найбільш забруднене повітря у Святошинському та Дніпровському районах Києва.

Найбільш забруднене повітря в Святошинському районі інфографіка SaveEcoBot

Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 64%

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, Київ посів 33-тє місце у щорічному світовому рейтингу 2024 IQAir World Air Quality серед 35 столиць з найкращими показниками стану повітря. За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, Київ уже втретє опиняється в «зеленій зоні» рейтингу.

До слова, впродовж лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. У Національній академії наук України пояснили, що до формування тих чи інших концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі призводять очевидні загальні природні та антропогенні процеси.