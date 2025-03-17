На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
На вході до Меморіалу вічної слави у Києві відновлено правдиву дату початку Другої світової війни – 1939 рік
У Києві оновлено вхідну групу Меморіалу Вічної Слави, а саме – замінено цифри «41» на «39», і таким чином відновлено правдиве датування початку Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.
За словами Дробовича, роботи профінансував меценат, який побажав залишитися неназваним. Просторові цифрові моделі цифр «3» та «9» розробив Богдан Гдаль, автор шрифтів для станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Звіринецька». Складність цієї роботи була в тому, що цифри мали точно відповідали вже наявному шрифтові на меморіалі.
Колишній голова Українського інституту національної пам’яті повідомив, що роботи зі зміни цифр були погоджені Міністерством культури та стратегічних комунікацій та Киїською міською державною адміністрацією.
«Дуже цікаво, що за час монтажу до нас підходили люди і дякували, а дехто навіть показав фотографії обʼєктів, де ще потрібні зміни. Отак потроху правда перемагає і знаходить підтримку у людей», – додав Антон Дробович.
Нагадаємо, радянським танкам не місце на вулицях Києва, але прибравши їх, ми не збираємося стирати пам'ять про участь українців у подіях Другої світової війни (1939-1945 років), бо усі рішення, які ухвалює Київрада щодо меморіалізації боротьби з нацизмом, приймаються з урахуванням Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.
До слова, у Києві завершено оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська».
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