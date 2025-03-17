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На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
Розробкою просторових цифрових моделей цифр «3» і «9» займався дизайнер Богдан Гдаль
фото: Anton Drobovych/Facebook

На вході до Меморіалу вічної слави у Києві відновлено правдиву дату початку Другої світової війни – 1939 рік

У Києві оновлено вхідну групу Меморіалу Вічної Слави, а саме – замінено цифри «41» на «39», і таким чином відновлено правдиве датування початку Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колишнього голову Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича.

За словами Дробовича, роботи профінансував меценат, який побажав залишитися неназваним. Просторові цифрові моделі цифр «3» та «9» розробив Богдан Гдаль, автор шрифтів для станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Звіринецька». Складність цієї роботи була в тому, що цифри мали точно відповідали вже наявному шрифтові на меморіалі. 

Роботи профінансував анонімний меценат
Роботи профінансував анонімний меценат
фото: Anton Drobovych/Facebook
Дизайнер Богдан Гдаль адаптував нові елементи, щоб вони повністю відповідали шрифту меморіалу
Дизайнер Богдан Гдаль адаптував нові елементи, щоб вони повністю відповідали шрифту меморіалу
фото: Anton Drobovych/Facebook

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті повідомив, що роботи зі зміни цифр були погоджені Міністерством культури та стратегічних комунікацій та Киїською міською державною адміністрацією. 

Колишній голова УІНП Антон Дробович (ліворуч) та дизайнер Богдан Гдаль (праворуч) показали результат своєї праці
Колишній голова УІНП Антон Дробович (ліворуч) та дизайнер Богдан Гдаль (праворуч) показали результат своєї праці
фото: Anton Drobovych/Facebook

«Дуже цікаво, що за час монтажу до нас підходили люди і дякували, а дехто навіть показав фотографії обʼєктів, де ще потрібні зміни. Отак потроху правда перемагає і знаходить підтримку у людей», – додав Антон Дробович.

Тепер на меморіалі зазначено правильний рік початку Другої світової війни
Тепер на меморіалі зазначено правильний рік початку Другої світової війни
фото: Anton Drobovych/Facebook

Нагадаємо, радянським танкам не місце на вулицях Києва, але прибравши їх, ми не збираємося стирати пам'ять про участь українців у подіях Другої світової війни (1939-1945 років), бо усі рішення, які ухвалює Київрада щодо меморіалізації боротьби з нацизмом, приймаються з урахуванням Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

До слова, у Києві завершено оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська». 

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Теги: Український інститут національної пам'яті Антон Дробович меценат Друга світова війна Київ парк благоустрій

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