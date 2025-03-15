Драматична прем’єра у Театрі на Лівому березі. «Король Лір» з українським акцентом

Ці вихідні Академічний театр драми і комедії на Лівому березі присвятив Шекспіру

Національний академічний театр драми і комедії на Лівому березі 15 і 16 березня представляє постановку трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра. Режисер вистави – Дмитро Захоженко. Переклад тексту п’єси – авторства Юрія Андруховича.

Сюжет п'єси побудований на історії легендарного короля Ліра, який на схилі літ вирішує відійти від справ і розділити своє королівство між трьома своїми доньками. Для визначення розмірів частин для кожної він просить кожну з них сказати, як сильно вони його люблять.

Донька короля Корделія та Блазень у виконанні Анастасії Пустовіт фото: glavcom.ua

Дві старші дочки хапаються за цей шанс, а молодша Корделія відмовляється лестити, кажучи, що любов у серці, а не на язиці. Розгніваний батько зрікається молодшої дочки. Лір ділить королівство між старшими дітьми.

Однак невдовзі він розуміє, наскільки лицемірними були вони. Напруга загострює політичну ситуацію у королівстві... Парад улесливості й лицемірства обертається катастрофою для цілої країни.

Роль Короля Ліра виконує Олег Стефан фото: glavcom.ua

Роль Короля Ліра виконує Олег Стефан фото: glavcom.ua

«Це не розповідь про спадкову монархію, не щоденники королівської сім’ї, ба більше, не казка про квітуче королівство. Це історія про жорстоку реальність, яка приходить на зміну солодким ілюзіям», – наголошує сайт Театру на Лівому березі. Неусвідомлений вибір стає точкою неповернення для кожного з героїв твору Вільяма Шекспіра.

«Главком» побував на допрем’єрному показі «Короля Ліра» у Театрі на Лівому березі. На подив, п’єса початку 17 століття у новому прочитанні – виявилася дуже сучасною, і навіть своєчасною.

І справа не у тому, що режисер не використовував середньовічний одяг… Постановка видалася дуже емоційною і близькою українському глядачеві. У версії Захоженка є спроба надати глядачу актуальних для нього сенсів.

Тут вам буде і про конкуренцію божевілля літніх божевільних царів (привіт Трампу з Путіним), і про сусідів, поруч з якими ой як складно вижити. Фактично, це український погляд на одну з найглибших історій про владу, гординю та приреченість.

Лір робить необачний крок, що запускає ланцюг невідворотних подій. Любов і відданість стикаються з безумством, а легковажне рішення веде до катастрофи.

У виставі задіяно два акторські склади, про роль Ліра в обох виконує Олег Стефан. Доньок короля грають у двох складах Анастасія Карпенко, Анастасія Пустовіт, Поліна Василина, Анна Романова, Маргарита Цимбал, Анастасія Нестеренко, а у ролі Кента – Андрій Ісаєнко та Дмитро Соловйов. Яскраві акторські роботи також втілили Артур Логай, Дмитро Олійник.

Нагадаємо, «Король Лір» у Театрі на Лівому березі – вже друга гучна прем’єра за Шекспіром за останні кілька тижнів у столиці. У Національному театрі імені Івана Франка наприкінці лютого відбулася прем’єра вистави «Макбет» Івана Уривського. Прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра вражає публіку. Дивує своєю технологічністю та монохромною сценографією. «Главком» побував на першому прем’єрному показі, який завершився оваціями.