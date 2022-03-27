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    У Києві почнуть вимикати опалення: названа дата

    У Києві почнуть вимикати опалення: названа дата

    У Києві з 28 березня почнуть вимикати опалення

    У Києві з 28 березня почнуть вимикати опалення. Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав () голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

    «Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їх керівників», — написано у документі.

    Нагадаємо, рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається місцевою владою. Закінчується сезон за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижче 8 С.

    Це вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Завдяки цьому кияни могли зекономити на сплаті за тепло.

    Теги: росія окупанти Київ війна опалювальний сезон опалення Україна кияни повітря окупація #stoprussia
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    У Києві почнуть вимикати опалення: названа дата