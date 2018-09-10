  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві подружня пара займалася сутенерством

    • Розсилка
    Подружжя підшукувало дівчат для надання ними сексуальних послуг - У Києві подружня пара займалася сутенерством
    Фото: прокуратура Києва
    Подружжя підшукувало дівчат для надання ними сексуальних послуг

    Подружжя організувало нелегальний бізнес у Києві

    У Києві правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Організаторами нелегального бізнесу виявилася подружня пара. Так, на одному з інтернет-сайтів чоловік та жінка розмістили оголошення про надання послуг сексуального характеру з наданням контактних номерів телефону. Спільницею подружжя виступила їх подруга - 27-річна уродженка Тернопільської області, яка відповідала на дзвінки та приймала замовлення від клієнтів. У свою чергу подружжя безпосередньо підшукувало дівчат та контролювало надання ними сексуальних-послуг», - йдеться в повідомленні.

    Вартість послуг становила 1000 гривень на годину, з яких повія отримувала половину, інші 50% забирали організатори.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві подружня пара займалася сутенерством
    У Києві подружня пара займалася сутенерством
    У Києві подружня пара займалася сутенерством
    Фото: прокуратура Києва

    На даний час двом організаторам злочинного бізнесу та їхній спільниці оголошено підозру ч.2 ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб) та обрано запобіжні заходи: організаторам злочину - тримання під вартою, пособниці – домашній арешт.

    Крім того, в межах слідства встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до злочину, у тому числі щодо неповнолітніх.

    Сутенерам за вчинене загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Читайте також
    прокуратура Київ арешт проституція жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ