У Києві подружня пара займалася сутенерством



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Фото: прокуратура Києва Подружжя підшукувало дівчат для надання ними сексуальних послуг

Подружжя організувало нелегальний бізнес у Києві

У Києві правоохоронцями викрито злочинну групу, учасники якої тривалий час займалися сутенерством. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Організаторами нелегального бізнесу виявилася подружня пара. Так, на одному з інтернет-сайтів чоловік та жінка розмістили оголошення про надання послуг сексуального характеру з наданням контактних номерів телефону. Спільницею подружжя виступила їх подруга - 27-річна уродженка Тернопільської області, яка відповідала на дзвінки та приймала замовлення від клієнтів. У свою чергу подружжя безпосередньо підшукувало дівчат та контролювало надання ними сексуальних-послуг», - йдеться в повідомленні.

Вартість послуг становила 1000 гривень на годину, з яких повія отримувала половину, інші 50% забирали організатори.

На даний час двом організаторам злочинного бізнесу та їхній спільниці оголошено підозру ч.2 ст.303 КК України (сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб) та обрано запобіжні заходи: організаторам злочину - тримання під вартою, пособниці – домашній арешт.

Крім того, в межах слідства встановлюється інші особи, які можуть бути причетними до злочину, у тому числі щодо неповнолітніх.

Сутенерам за вчинене загрожує до 7 років позбавлення волі.