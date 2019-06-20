У Києві пограбували дипломата із Австрії
У дипломата вкрали робочі документи, банківські картки, 100 єаро і 1 тисячу гривень
У Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.
Австрійський дипломат, який відповідає за економічні питання, вчора зайшов в кафе на Лютеранськійі і там не помітив як його гаманець вкрали грабіжники.
Вкрали дипломатичні документи, банківські картки та трохи готівки - близько 100 євро і 1 тисячу гривень.
Чоловік звернувся в поліцію із заявою про крадіжку особистих речей.
За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.185 КК України-Крадіжка, але, незважаючи на діпстатус потерпілого, злочин ще не розкрито.