У неділю в Києві було скоєно понад 200 злочинів



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Квартирне пограбування (ілюстративне фото)

За добу у столиці сталося 99 крадіжок

За минулу добу, 16 вересня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 211 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Серед них: тяжкі тілесні ушкодження - 1; грабежі – 13; хуліганства – 19; крадіжки – 99; заволодіння автотранспортом – 2», - інформують правоохоронці.

Зазначається, що у 55 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 16 вересня у Солом‘янському районі столиці безпритульний знайшов мертву новонароджену дівчинку. На місці працювали патрульні та слідчі, які встановлюють обставини події. У поліції поки не прокоментували інцидент.