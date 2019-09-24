У Києві поліцейські затримали дует грабіжників



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Зловмисники вдарили чоловіка по обличчю, відібрали сумку з особистими речами та втекли

Зловмисники вдарили чоловіка по обличчю, відібрали сумку з особистими речами та втекли. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про пограбування перехожого на бульварі Кольцова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Начальник відділу поліції №2 Святошинського управління поліції Дмитро Сіньков розповів, що у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали осіб, причетних до грабежу. Ними виявились 20-річний та 23-річний мешканці Житомирської області, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок.

«Ми з’ясували, що на вулиці зловмисник разом зі спільником підійшов до чоловіка. У цей момент один із них вдарив потерпілого по обличчю, а інший відібрав сумку з грошима та мобільним телефоном. Після скоєного грабіжники втекли», - додав правоохоронець.

Як повідомлялось, у Білій Церкві підлітки пограбували подружжя пенсіонерів. У потерпілих викрали 15 тис. грн та золоті прикраси, які вони несли до ломбарду аби доправити гроші на лікування онука.