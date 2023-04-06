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«Укрзалізниця» заявила про перевезення рекордного з початку війни обсягу вантажів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» заявила про перевезення рекордного з початку війни обсягу вантажів
Перевезення «Укрзалізниці» у березні на 8,7%, перевищує показник лютого 2023 року
фото ілюстративне

У березні залізницею було перевезено 12,2 млн тонн вантажів

«Укрзалізниця» у березні 2023 року перевезла 12,2 млн тонн вантажів, що стало найвищим показником місячного обсягу перевезення з початку війни. Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов.

«У березні залізницею перевезено 12,2 млн тонн вантажів. Це на 3,9 млн тонн, або на 47% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, а також на 1 млн тонн, або на 8,7%, перевищує показник лютого 2023 року», – зазначив він.

В експортному сполученні у березні було перевезено 5,3 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 73,4%, а до лютого 2023 року – на 4%.

Перше місце в структурі експортних перевезень займають зернові вантажі – 2,5 млн тонн (47%), далі йде руда залізна і марганцева – 1,7 млн тонн (33%), на третьому місці чорні метали – 0,4 млн тонн (6%).

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки оштрафувала «Укрзалізницю» на 85 тис. грн за порушення ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії.  

До слова, «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків.

Теги: Укрзалізниця потяг перевезення

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