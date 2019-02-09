У Києві помер журналіст Олег Нипадимка



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Друзі, колеги та знайомі Нипадимки висловлюють співчуття у зв’язку з його смертю





У 1997 році Нипадимка заснував газету «Сегодня» і став її головним редактором

У Києві 8 лютого помер відомий український журналіст Олег Нипадимка, який свого часу був засновником і керівником низки провідних видань. Про це повідомила родина журналіста на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні Олег помер. Час і місце похорону поки невідомо», - написали його рідні вночі 9 лютого.

Олег Нипадимка народився 21 січня1958 року. Факультет журналістики закінчив у Кишиневському держуніверситеті. Працював заступником головного редактора в ряді українських газет, зокрема, «Фінансова Україна», «Всеукраинские ведомости», «Киевские ведомости».

У 1997 році Нипадимка заснував газету «Сегодня» і став її головним редактором. У 2002 році він пішов з газети.

«Дуже світлою людиною» назвала Нипадимка перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, висловлюючи в коментарях співчуття рідним та близьким журналіста.