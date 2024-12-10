У Києві пошкоджено головний прапор країни

Розмір полотнища прапора в столиці – 16 на 24 метри

Замінити полотнище планують до кінця завтрашнього дня

У Києві тимчасово знято головний прапор країни. Причиною цьому стало пошкоджене полотно через негоду. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«За інформацією КО «Київзеленбуд», прапор був пошкоджений через несприятливі погодні умови», – йдеться у повідомленні.

Завершити роботи щодо заміни полотнища планують до кінця дня 11 грудня. Споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомлялося, 20 листопада через негоду у столиці було приспущено головний прапор держави, встановлений на Печерських пагорбах. Флагшток встановлено на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

До слова, український прапор із логотипом глобальної ініціативи з підтримки України United24 розгорнули в космосі в межах першої туристичної місії SpaceX Polaris Dawn