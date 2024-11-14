Будинки затоплені, доріг нема: Сицилія пішла під воду через потужні зливи

Водії Сицилії опинились заблокованими у своїх авто через зливи

На італійському острові Сицилія випало 500 мм опадів за 12 годин

Найпотужніші зливи наздогнали мешканців Італії, на країну обрушилися повені та зсуви ґрунту. Про це пише місцевий портал метеоданних Ilmeteo. За його даними, особливо інтенсивні дощі обрушилися на східне узбережжя Сицилії.

Так, у вівторок, 12 листопада, всього за сім годин обсяг опадів, що випали на острові, склав 500 міліметрів, або близько 500 літрів на квадратний метр.

Річки, що вийшли з берегів, затопили будинки та міські вулиці. Найбільші руйнування зафіксовано у містах Джіарре та Ріпосто. Там оголосили помаранчевий рівень погодної небезпеки.

Злива затопила автівки на острові Сицилія tg.la7.it

Як уточнив портал, багато водіїв опинилися зненацька через несподівану воду. Щоб витягнути їх із машин, знадобилася допомога рятувальників. Деякі жителі Сицилії виявилися заблокованими в підтопленому супермаркеті, а в природному заповіднику Ла Тімпа паводок перекрив дорогу до села Санта-Текла.

Нагадаємо, в Іспанії сильні зливи, що спричинили масштабні повені минулого тижня поблизу Валенсії, накрили Барселону.