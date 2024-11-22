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У космосі розгорнуто прапор України (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У космосі розгорнуто прапор України (фото)
Український прапор побував на відстані 1400 км від Землі
фото: United24

Синьо-жовтий стяг пройшов еліптичною орбітою шлях на рекордній з часів програми «Аполлон» відстані – 1400 км від Землі

Український прапор із логотипом глобальної ініціативи з підтримки України United24 розгорнули в космосі в межах першої туристичної місії SpaceX Polaris Dawn. Про це повідомляється в телеграм-каналі United24.

Очолив першу туристичну місію американський підприємець і комерційний астронавт Джаред Айзекман. До складу суто цивільного екіпажу увійшли чотири людини – саме вони розгорнули синьо-жовтий прапор із числом 24 у капсулі космічного корабля Dragon 2.

Відбулася перша туристична місія SpaceX Polaris Dawn
Відбулася перша туристична місія SpaceX Polaris Dawn
фото: United24

Під час місії, яку повністю транслювали в прямому ефірі, Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс по черзі вибралися з капсули, виконали серію маневрів над Австралією, Новою Зеландією й Тихим океаном та повернулися назад.

До складу цивільного екіпажу увійшли чотири людини – саме вони розгорнули синьо-жовтий прапор із числом 24 у капсулі космічного корабля Dragon 2
До складу цивільного екіпажу увійшли чотири людини – саме вони розгорнули синьо-жовтий прапор із числом 24 у капсулі космічного корабля Dragon 2
фото: United24

«Ми дуже пишаємося бути причетними до цієї історичної події, яка нагадала не лише про важливість космічних звершень, а й про підтримку добрих справ на нашій планеті. Два роки тому Джаред підтримав збір Скотта Келлі (амбасадора United24, – «Главком») через United24, пожертвувавши $100 тис. на авто швидкої допомоги. Тепер завдяки йому український прапор пройшов еліптичною орбітою шлях на рекордній з часів програми «Аполлон» відстані – 1400 км від Землі», – йдеться в дописі ініціативи.

Нагадаємо, компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила запуск надважкого космічного апарата багаторазового використання Super Heavy-Starship. На старті був присутній обраний президент США Дональд Трамп. 

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Теги: прапор України прапор SpaceX космонавти космос

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