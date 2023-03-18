В Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)
У столиці триватимуть продуктові сільськогосподарські ярмарки
Цими вихідними в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, 18 березня (субота) ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
- у Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;
- у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
19 березня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
- у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
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