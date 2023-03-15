У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
Поліцейські доставили чоловіка до найближчого відділку поліції й передали його слідчим
У Києві правоохоронці затримали військового РФ, який може бути причетних до звірств, вчинених російською армією в Україні. Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.
Зазначається, що близько 18 години патрульні села Чайки, що на Київщині, помітили на вулиці Соборній у Петропавлівській Борщагівці підозрілого чоловіка. Побачивши поліціянтів громадянин занервував та різко змінив напрямок руху.
Під час перевірки документів особи інспектори виявили, що цей громадянин можливо є солдатом Збройних сил РФ, тому він може бути причетним до дій, спрямованих проти держави.
З метою подальшої перевірки цієї інформації правоохоронні органи доставили громадянина до найближчого відділку поліції й передали його слідчим.
Раніше повідомлялося, що у Бородянці на Київщині знайдено нове поховання цивільних, яких вбили російські терористи. В одній могилі виявили тіла трьох вбитих чоловіків.
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