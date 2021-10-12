У Києві презентовано книгу про тисячолітню історію державотворення України

Над книгою «Українська державність» працювали сотні фахівців та десятки різних інституцій

11 жовтня в Національному заповіднику «Софія Київська» відбулася загальнонаціональна презентація книги «Українська державність: історико-правничі нариси», присвячена тисячолітній історії державотворення в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

Книгу укладали сотні фахівців та експертів, до її підготовки долучалися десятки різних інституцій.

У межах презентації книги, згідно з указом митрополита Київського і всієї України Блаженнішого Епіфанія, відзначено осіб, які долучилися до створення видання. Зокрема, голову Верховної Ради Руслана Стефанчука відзначено орденом святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня, правознавця Олександра Святоцького аналогічним орденом другого ступеня, науковців Богдана Моркляника, Ольгу Середу та Юрія Баланюка відповідним орденом третього ступеня.

Видання «Українська державність: історико-правничі нариси» підготовлене за ініціативи Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса у співпраці з Мистецьким Фондом імені Короля Данила та Інститутом історії НАН України.