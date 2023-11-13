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У Києві призупинено роботу фунікулера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві призупинено роботу фунікулера
фото ілюстративне

Фахівці працюють на місці

У столиці із технічних причин тимчасово призупинено роботу фунікулера. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що фахівці працюють на місці.

Нагадаємо, що роботу фунікулера також призупиняли 8 листопада.

Нагадаємо, з 4 жовтня у столичному громадському транспорті при сплаті за проїзд банківською карткою кошти списують не одразу, а об’єднуючі платежі за кожні дві поїздки.

Правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються: змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд.

Якщо пасажир здійснив лише одну поїздку за день – кошти за цю поїздку спишуться ввечері, після 21:00. Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається – спише гроші знову після 21:00. 

Теги: фунікулер Київ

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