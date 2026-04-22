У Києві пролунали вибухи

«Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги»

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Водночас начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зауважив, що над столицею зафіксовано ворожий БпЛА. «Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги», – наголосив він.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1519-й день повномасштабної війни в Україні.