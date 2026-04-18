Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру

Пожежа в квартирі стрільця у Києві

58-річний житель Києва, який влаштував стрілянину на вулиці в Голосіївському районі столиці, підпалив свою квартиру. Як інформує «Главком», про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

❗️Квартира у Голосіївському районі Києва, яку, ймовірно, підпалив зловмисник перед стріляниною



Раніше мер Києва Кличко повідомив, що внаслідок пожежі чадним газом отруїлася чотиримісячна дитина. На щастя, їй допомогли медики.

Зокрема, йдеться про чотиримісячну дитину, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілець.

«Від госпіталізації батьки дитини відмовилися», – ідеться у повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Загалом у результаті влаштованої терористом стрілянини вже шестеро загиблих.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові.