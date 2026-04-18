Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру

Пожежа в квартирі стрільця у Києві
фото: скріншот із відео

58-річний житель Києва, який влаштував стрілянину на вулиці в Голосіївському районі столиці, підпалив свою квартиру. Як інформує «Главком», про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Зокрема, йдеться про чотиримісячну дитину, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілець.

«Від госпіталізації батьки дитини відмовилися», – ідеться у повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Загалом у результаті влаштованої терористом стрілянини вже шестеро загиблих.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

Читайте також:

Читайте також

Наслідки атаки на Бровари у ніч на 22 березня
У Броварах внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і будинки
22 березня, 02:16
26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням
На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)
23 березня, 11:13
Підозрюваний працював на будівництві та шукав додатковий заробіток у соцмережах
На Київщині викрито чоловіка, який допоміг окупантам активувати три термінали Starlink
1 квiтня, 15:01
Також для придбання свіжих продуктів можна відвідати комунальні ринки
Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
11 квiтня, 07:02
Візуалізація майбутнього простору
На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва
8 квiтня, 12:03
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
11 квiтня, 04:26
Мережа припускає, що Тарас Цимбалюк втрапив у ДТП
Тарас Цимбалюк потрапив в аварію у Києві
13 квiтня, 13:13
Сигарети, вилучені поліцією у крадіїв
Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
14 квiтня, 14:29
У Самарській області безпілотники атакували НПЗ
У Самарській області безпілотники атакували НПЗ
Сьогодні, 05:31

Терорист у Києві вбив подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою
Терорист у Києві вбив подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою
На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт
На Лівому березі Києва – перебої зі світлом, затримується електротранспорт
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру
Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих
Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
