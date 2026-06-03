На Київщині ліквідовано масштабну мережу підробки державних документів (фото)

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За даними слідства, до складу злочинної групи входило щонайменше 15 осіб

В Київщині викрили та ліквідували потужне підпільне виробництво та розгалужену мережу збуту підроблених державних документів із голографічними елементами захисту. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує «Главком».

За даними слідства, до складу злочинної групи входило щонайменше 15 осіб. Підпільний бізнес мав чітку структуру та працював за принципом справжнього підприємства. Учасники схеми чітко розділили між собою обов'язки: одні відповідали за пошук клієнтів, інші виготовляли фальшивки, а решта займалася логістикою, доставкою та фінансовими розрахунками.

Зловмисники масово штампували широкий спектр документів, зокрема паспорти, дипломи про вищу освіту, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні бланки. Замовлення приймалися як особисто чи через посередників, так і дистанційно, а готовий товар клієнтам відправляли поштою або передавали з рук у руки.

Генеральний прокурор наголосив, що проблема значно ширша, ніж підроблений папірець чи пластикова картка, адже такі документи відкривають двері для інших злочинів. Йдеться про незаконний перетин державного кордону, шахрайство, легалізацію чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляції з державними реєстрами.

Зброя, вилучена під час обшуків фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

У межах розслідування правоохоронці провели 31 обшук на території Київщини та Чернівецької області. Під час слідчих дій вилучено підроблені документи, голографічні елементи захисту, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

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У межах розслідування правоохоронці провели 31 обшук на території Київщини та Чернівецької області фото: Офіс генерального прокурора України/Facebook

Наразі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 15 особам уже повідомлено про підозру, а шістьох ключових учасників схеми затримано. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та канали збуту фальшивок.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права. Крім того, зловмисник займався виготовленням печаток і штампів України та Євросоюзу.

Раніше повідомлялося. що у с. Софіївська Борщагівка поліція викрила підпільний центр з виготовлення фейкових сovid-сертифікатів та державних документів. 50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так і іноземці.