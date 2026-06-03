Генсек НАТО прибув до Києва

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Деталі візиту поки не розголошуються

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до української столиці. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці», пише «Главком».

На кадрах оприлюднених пресслужбою видно, що генсека зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наразі подробиць про те, якою буде програма візиту, поки немає.

фото: Укрзалізниця

«Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни», – додали у повідомленні.

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Востаннє генеральний секретар НАТО Марк Рютте був у Києві на початку лютого 2026 року. Тут він разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Тоді Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

Крім того, відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Під час спілкування з журналістами вони прокоментували масовані удари Росії, перебіг міжнародних переговорів, потреби України в протиповітряній обороні, енергетичну безпеку та подальшу підтримку з боку союзників.