Головна Київ Новини
search button user button menu button

Балістична атака на Київ: загинула дитина, поранено медиків (оновлено)

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ. 6 червня, 2025
Постраждали Шевченківський, Оболонський та Подільський райони

У ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки, пише «Главком».

Подільський район

У Подільському районі зафіксовано кілька влучань і пошкоджень. У цьому районі ворог вбив 12-річну дитину під час атаки.

Зокрема, удар припав по нежитловій будівлі. Також уламки ракети влучили у 16-поверховий житловий будинок – пошкоджено шостий поверх, без займання.

За іншою адресою виникла пожежа на першому поверсі житлового будинку. Окрім цього, зафіксовано руйнування приватного будинку.

З-під завалів рятувальники дістали дитину та жінку. Їх передали медикам, наразі їм надають допомогу.

Оболонський район

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків ракети.

На місці виникла масштабна пожежа в нежитловій забудові, загорілися також автомобілі. Крім того, поранення дістали четверо медиків, які прибули на виклик.

Шевченківський район

У Шевченківському районі медики виїжджали на виклик. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Унаслідок атаки в різних районах столиці зафіксовано пожежі, руйнування та пошкодження будівель. Загалом постраждали щонайменше 10 людей, серед них медики. Усім надається необхідна допомога.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Рятувальники, медики та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів.

Теги: Київ обстріл балістичні ракети ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua