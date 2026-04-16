Балістична атака на Київ: загинула дитина, поранено медиків (оновлено)

Постраждали Шевченківський, Оболонський та Подільський райони

У ніч на 16 квітня російські терористи запустили у бік столиці балістичні ракети. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві зафіксовано перші наслідки ворожої балістичної атаки, пише «Главком».

Подільський район

У Подільському районі зафіксовано кілька влучань і пошкоджень. У цьому районі ворог вбив 12-річну дитину під час атаки.

Зокрема, удар припав по нежитловій будівлі. Також уламки ракети влучили у 16-поверховий житловий будинок – пошкоджено шостий поверх, без займання.

За іншою адресою виникла пожежа на першому поверсі житлового будинку. Окрім цього, зафіксовано руйнування приватного будинку.

З-під завалів рятувальники дістали дитину та жінку. Їх передали медикам, наразі їм надають допомогу.

Оболонський район

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків ракети.

На місці виникла масштабна пожежа в нежитловій забудові, загорілися також автомобілі. Крім того, поранення дістали четверо медиків, які прибули на виклик.

Шевченківський район

У Шевченківському районі медики виїжджали на виклик. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Унаслідок атаки в різних районах столиці зафіксовано пожежі, руйнування та пошкодження будівель. Загалом постраждали щонайменше 10 людей, серед них медики. Усім надається необхідна допомога.

Рятувальники, медики та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів.