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    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж

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    &laquo;Велосотка 2018&raquo; - У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    Фото: kiev.informator.ua
    «Велосотка 2018»

    Мета гонки - популяризація здорового способу життя

    У неділю, 2 вересня, в Києві відбулися міжнародні змагання «Велосотка 2018». У форматі шосейних гонок всі бажаючі на різних велосипедах змагалися на дистанції 100 кілометрів.

    Мета такої гонки - популяризація здорового способу життя та екологічного виду транспорту. Також спортсменам, мандрівникам і любителям велоспорту надали унікальну можливість вдосконалити свою майстерність.

    У гонці взяли участь понад 1500 спортсменів. Всіх розділили на чотири старти: велогонку почали спортсмени на професійних шосейних велосипедах, другими стартували спортсмени-любителі, а третіми - гонщики на маунтенбайку. До слова, цей старт був наймасовішим.

    Четвертими почали змагатися спортсмени на унікальних велосипедах. Це були і тандеми, і кастомні байки, фікси і сінглспіди, вантажні велосипеди (не пізніше 1987 років випуску), велосипеди «Україна» (обов'язкова умова - в оригінальному виконанні, без тюнінгу), електровелосипеди та інші моделі.

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    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж
    Фото: kiev.informator.ua

    Через проведення марафону в Києві перекрили вулицю Хрещатик.

    Нагадаємо, у середу, 29 серпня, вранці у Києві, на причалі №10 Річного порту, пошкодили та втопили у Дніпрі прокатний велосипед Nextbike.

    Джерело: Інформатор

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