У Києві пройшла «Велосотка 2018»: фоторепортаж



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Фото: kiev.informator.ua «Велосотка 2018»

Мета гонки - популяризація здорового способу життя

У неділю, 2 вересня, в Києві відбулися міжнародні змагання «Велосотка 2018». У форматі шосейних гонок всі бажаючі на різних велосипедах змагалися на дистанції 100 кілометрів.

Мета такої гонки - популяризація здорового способу життя та екологічного виду транспорту. Також спортсменам, мандрівникам і любителям велоспорту надали унікальну можливість вдосконалити свою майстерність.

У гонці взяли участь понад 1500 спортсменів. Всіх розділили на чотири старти: велогонку почали спортсмени на професійних шосейних велосипедах, другими стартували спортсмени-любителі, а третіми - гонщики на маунтенбайку. До слова, цей старт був наймасовішим.

Четвертими почали змагатися спортсмени на унікальних велосипедах. Це були і тандеми, і кастомні байки, фікси і сінглспіди, вантажні велосипеди (не пізніше 1987 років випуску), велосипеди «Україна» (обов'язкова умова - в оригінальному виконанні, без тюнінгу), електровелосипеди та інші моделі.

Через проведення марафону в Києві перекрили вулицю Хрещатик.

Нагадаємо, у середу, 29 серпня, вранці у Києві, на причалі №10 Річного порту, пошкодили та втопили у Дніпрі прокатний велосипед Nextbike.

Джерело: Інформатор