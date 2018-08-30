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    Вандали втопили прокатний велосипед: оприлюднено фото і прикмети варварів

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    Вандали, які викрали і втопили велосипед станції міського велопрокату - Вандали втопили прокатний велосипед: оприлюднено фото і прикмети варварів
    Фото: Олексій Кушка, Facebook
    Вандали, які викрали і втопили велосипед станції міського велопрокату

    На причалі №10 Річного порту молодики пошкодили та втопили у Дніпрі прокатний велосипед Nextbike

    У середу, 29 серпня, вранці у Києві, на причалі №10 Річного порту, пошкодили та втопили у Дніпрі прокатний велосипед Nextbike. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співзасновник київської філії компанії Nextbike Олексій Кушка.

    «Будуєш для людей, намагаєшся впровадити європейській стиль життя, зробити якусь користь суспільству, а приходить бидло, варвар і ламає, ламає...», - написав він.

    Кушка просить допомогти у пошуку та встановленні правопорушників.

    «Розшукуємо «приматів», які вчора, 29.08 близько 7 ранку, у м. Києві, на причалі №10 Річного порту, пошкодили та втопили у Дніпрі прокатний велосипед nextbike.kyiv», - написав він і надав фото і прикмети чотирьох осіб, підозрюваних у викраденні велосипеда.

    «Всім на вигляд від 18 до 22 років. Виразна наявність пустоти в області голови. За свідченнями небайдужих людей, які намагались затримати цих осіб, ці примати були або на підпитку, або під впливом речовин», - додав Кушка.

    Нагадаємо, у Києві 15 серпня запустився громадський велопрокат.

    За кілька днів після відкриття станцію міського велопрокату Nextbike біля метро «Героїв Дніпра» пошкодили вандали.

    У КМДА повідомили, що за два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса, зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.

    28 серпня на Хрещатику вкрали велосипеди станції міського велопрокату.

    У компанії Nextbike просять повідомляти про випадки вандалізму на сторінці nextbike.kyiv чи на гарячу лінію 0 800 21 0441.

    Київ вандалізм злочинність транспорт кияни
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