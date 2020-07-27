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    У столиці відкрили фасад офисно-ресторанного комплексу від архітекторів Театру на Подолі

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    &nbsp;Ескізи будинку Drozdov&amp;Partners опублікували ще влітку 2018 року - У столиці відкрили фасад офисно-ресторанного комплексу від архітекторів Театру на Подолі
     Ескізи будинку Drozdov&Partners опублікували ще влітку 2018 року

    Зараз триває завершальний етап будівництва

    У столиці на Сагайдачного відкрили фасад будинку, що спроєктувало харківське архітектурне бюро Drozdov&Partners. Про це повідомило видання The Village.

    Зазначається, що у будівлі загальною площею близько 6500 м² передбачені коворкінг, концерт-хол, офісні приміщення, заклади харчування та готельні апартаменти.

    «Будинок є втіленням нової поліфункціональності. У ньому зосереджені три практично рівноправні функції: сервіси, робота та житло. У липні готується відкриття вуличної частини комплексу», – розповідали архітектори.

    У будівлі на Сагайдачного, 18, розмістять ресторанно-офісний коплекс Saga City Space. У будинку ще в січні почали продаж апартаментів, де «про приватність мешканців дбатиме сервіс рівня п’ятизіркового готелю й охоронна система».

    Зараз триває завершальний етап будівництва. Ескізи будинку Drozdov&Partners опублікували влітку 2018 року.

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    У столиці відкрили фасад офисно-ресторанного комплексу від архітекторів Театру на Подолі
    У столиці відкрили фасад офисно-ресторанного комплексу від архітекторів Театру на Подолі
    У столиці відкрили фасад офисно-ресторанного комплексу від архітекторів Театру на Подолі

    Як повідомлялося, архітектори Drozdov&Partners розробляли, зокрема, проєкт реконструкції Театру на Подолі, що переміг у конкурсі Ukrainian Urban Awards, а також готелю Aloft Kiev мережі Marriott.

     

    Київ житло будинок робота архітектура харчування
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