У Києві пункти прийому ялинок працюватимуть довше, ніж обіцяли

Протягом минулого дня кияни принесли до «Київзеленбуду» близько трьох тисяч ялинок

Роботу пунктів «Київзеленбуду» зі збору новорічних ялинок продовжено до дев'ятого лютого. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району Сергій Лисенко. «Кияни продовжують приносити ялинки, сьогодні нашим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом минулого дня кияни принесли до «Київзеленбуду» близько трьох тисяч ялинок

Роботу пунктів «Київзеленбуду» зі збору новорічних ялинок продовжено до дев'ятого лютого. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району Сергій Лисенко.

«Кияни продовжують приносити ялинки, сьогодні нашим підприємством отримано близько трьох тисяч. Люди їх все ще приносять, тому «Київзеленбуд» продовжив термін прийому - до дев'ятого лютого», - повідомив Лисенко.

Кияни почали залишати ялинки на тимчасово визначеному місці, бо в самому пункті прийому не вистачило місця.

Як повідомлялося, 12 січня в Києві відкрили 10 пунктів збору новорічних ялинок. Дерева переробляють на щепу і використають для мульчування лунок кущів і дерев.

Нагадаємо, пункти прийому ялинок мали працювати до першого лютого.