У Києві пункти прийому ялинок працюватимуть довше, ніж обіцяли
- Сьогодні, 10:12
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Протягом минулого дня кияни принесли до «Київзеленбуду» близько трьох тисяч ялинок
Роботу пунктів «Київзеленбуду» зі збору новорічних ялинок продовжено до дев'ятого лютого. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району Сергій Лисенко.
«Кияни продовжують приносити ялинки, сьогодні нашим підприємством отримано близько трьох тисяч. Люди їх все ще приносять, тому «Київзеленбуд» продовжив термін прийому - до дев'ятого лютого», - повідомив Лисенко.
Кияни почали залишати ялинки на тимчасово визначеному місці, бо в самому пункті прийому не вистачило місця.
Як повідомлялося, 12 січня в Києві відкрили 10 пунктів збору новорічних ялинок. Дерева переробляють на щепу і використають для мульчування лунок кущів і дерев.
Нагадаємо, пункти прийому ялинок мали працювати до першого лютого.