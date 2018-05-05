У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася

Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням

У п’ятницю, 4 травня, на вулиці Електриків, 20 сталася ДТП: автомобіль вилетів на узбіччя і перекинувся. Аварія сталася близько 20:30 на Рибальському півострові. Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням. Від удару іномарка вилетіла на узбіччя і перекинулася, а «ВАЗ» віднесло на іншу сторону дороги.



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Фото: Інформатор ДТП на Рибальському півострові

Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням

У п’ятницю, 4 травня, на вулиці Електриків, 20 сталася ДТП: автомобіль вилетів на узбіччя і перекинувся.

Аварія сталася близько 20:30 на Рибальському півострові. Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням. Від удару іномарка вилетіла на узбіччя і перекинулася, а «ВАЗ» віднесло на іншу сторону дороги.

На щастя, ніхто не постраждав.

За словами поліції, дівчина, яка перебувала за кермом Jazz, була п'яна, але від аналізів відмовилася.

«Це вже не перший подібний випадок у неї», - додали правоохоронці.

Як повідомлялося, 3 травня на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла: байкер помер на місці аварії.