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    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася

    Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням
    У п’ятницю, 4 травня, на вулиці Електриків, 20 сталася ДТП: автомобіль вилетів на узбіччя і перекинувся. Аварія сталася близько 20:30 на Рибальському півострові. Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням. Від удару іномарка вилетіла на узбіччя і перекинулася, а «ВАЗ» віднесло на іншу сторону дороги.
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    ДТП на Рибальському півострові
    Фото: Інформатор
    ДТП на Рибальському півострові

    Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням

    У п’ятницю, 4 травня, на вулиці Електриків, 20 сталася ДТП: автомобіль вилетів на узбіччя і перекинувся.

    Аварія сталася близько 20:30 на Рибальському півострові. Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням. Від удару іномарка вилетіла на узбіччя і перекинулася, а «ВАЗ» віднесло на іншу сторону дороги.

    На щастя, ніхто не постраждав.

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    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
    Фото: Інформатор

    За словами поліції, дівчина, яка перебувала за кермом Jazz, була п'яна, але від аналізів відмовилася.

    «Це вже не перший подібний випадок у неї», - додали правоохоронці.

    Як повідомлялося, 3 травня на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла: байкер помер на місці аварії.

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