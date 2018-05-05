У Києві п’яна дівчина на Honda врізалася у «ВАЗ» і перевернулася
- Сьогодні, 09:03
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Фото: Інформатор
ДТП на Рибальському півострові
Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням
У п’ятницю, 4 травня, на вулиці Електриків, 20 сталася ДТП: автомобіль вилетів на узбіччя і перекинувся.
Аварія сталася близько 20:30 на Рибальському півострові. Honda Jazz обганяла «ВАЗ 21014» і не впоралася з керуванням. Від удару іномарка вилетіла на узбіччя і перекинулася, а «ВАЗ» віднесло на іншу сторону дороги.
На щастя, ніхто не постраждав.
Фото: Інформатор
За словами поліції, дівчина, яка перебувала за кермом Jazz, була п'яна, але від аналізів відмовилася.
«Це вже не перший подібний випадок у неї», - додали правоохоронці.
Як повідомлялося, 3 травня на проспекті Перемоги, 142а у Києві сталася серйозна ДТП за участю фури MAN і мотоцикла: байкер помер на місці аварії.