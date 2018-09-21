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    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)

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    Мопед повернув через дві суцільні прямо під колеса автомобіля - У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Мопед повернув через дві суцільні прямо під колеса автомобіля

    Водій Lanos встиг зреагувати і власник двоколісного отримав синці

    У четвер, 20 вересня, на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва зіткнулися мопед і таксі Daewoo Lanos. Водій двоколісного транспорту перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    Аварія трапилася близько 23:30, повідомляє Інформатор.

    На місце події прибула бригада швидкої допомоги і патрульна поліція. Від госпіталізації мопедист напідпитку відмовився.

    Таксист на Daewoo Lanos рухався в сторону проспекту Правди. Чоловік каже, що мопед їхав йому назустріч і став повертати через дві суцільні, прямо під колеса автомобіля. Горе-байкеру пощастило: водій Lanos встиг зреагувати і власник двоколісного отримав синці. Пізніше його посадили в патрульну машину, де він давав пояснення поліцейським, періодично викидаючи на асфальт своє портмоне.

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    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у Києві п'яний водій BMW без прав влаштував ДТП на мосту на проспекті Перемоги, що пересікає проспект Паладіна, вилетівши на зустрічну смугу.

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