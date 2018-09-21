У Києві п’яний водій мопеда в’їхав у таксі (фото, відео)



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Фото: Інформатор Мопед повернув через дві суцільні прямо під колеса автомобіля

Водій Lanos встиг зреагувати і власник двоколісного отримав синці

У четвер, 20 вересня, на вулиці Наталії Ужвій у Подільському районі Києва зіткнулися мопед і таксі Daewoo Lanos. Водій двоколісного транспорту перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Аварія трапилася близько 23:30, повідомляє Інформатор.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги і патрульна поліція. Від госпіталізації мопедист напідпитку відмовився.

Таксист на Daewoo Lanos рухався в сторону проспекту Правди. Чоловік каже, що мопед їхав йому назустріч і став повертати через дві суцільні, прямо під колеса автомобіля. Горе-байкеру пощастило: водій Lanos встиг зреагувати і власник двоколісного отримав синці. Пізніше його посадили в патрульну машину, де він давав пояснення поліцейським, періодично викидаючи на асфальт своє портмоне.

Як повідомлялося, у Києві п'яний водій BMW без прав влаштував ДТП на мосту на проспекті Перемоги, що пересікає проспект Паладіна, вилетівши на зустрічну смугу.