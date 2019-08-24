У Києві на площі Перемоги зіткнулися Audi й «Дев’ятка» – є постраждалі
Фото: Вартові Еспресо.
На місці працювали три бригади «швидкої» та два патрулі Національної поліції
У ніч з 23 на 24 серпня 2019 року на площі Перемоги у Києві трапилось ДТП за участю автомобілів Audi та ВАЗ-2109.
За попередньою інформацією водій »Дев’ятки» не надав переваги у русі, розповідають подробиці ВартовіЕспресо.
Внаслідок аварії лікарі «швидкої допомоги» ушпиталили пасажира ВАЗу, інших оглянули та вони відмовились від госпіталізації. На місці працювали три бригади «швидкої» та два патрулі Національної поліції.
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Обставини ДТП з’ясують слідчі.
Як повідомлялося, на Подолі трамвай протаранив автівку.
Нагадаємо, у Києві сталася серйозна ДТП – перекинулася вантажівка з морозивом.