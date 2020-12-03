У Києві п’яний водій влаштував перегони з патрульними (відео)

Після зупинки утікач перемістився на пасажирське сидіння та наполягав, що не кермував автівкою

У Києві водій з ознаками сп'яніння влаштував перегони з патрульними, а після зупинки заявив, що був пасажиром.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Патрульні їхали на допомогу колегам, які перебували на масштабній ДТП, яка трапилася на вулиці Стеценка. Автопатрулю довелося відступити від правил та, увімкнувши спецсигнали, виїхати на зустрічну смугу, де службовий автомобіль раптово випередив Renault», — розповіли правоохоронці.

Патрульні подавали водію сигнал про зупинку, натомість керманич почав тікати, під час чого здійснював небезпечні маневри. Патрульні поїхали за Renault на АЗС. Очевидець перегонів вирішив допомогти поліцейським та власним транспортом заблокував втікачеві виїзд.

Після зупинки утікач перемістився на пасажирське сидіння та наполягав, що не кермував транспортом, попри те, що перебував у салоні один. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, але від освідування чоловік відмовився.

Інспектори склали на водія протокол за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та постанову за порушення ПДР.