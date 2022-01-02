П’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті (фото)

Водій перевищив допустиму норму алкоголю у 10 разів

Водій швидкої допомоги викликав дорожньо-транспортну пригоду у Закарпатській області. Про це повідомляє Суспільне.

За даними поліції, машина медиків зіткнулася з легковиком Opel Astra в селі Ракошине, що знаходиться неподалік Мукачева.

За словами правоохоронців, водій швидкої допомоги був у стані алкогольного сп’яніння. У його крові було в 10 разів більше за допустимий рівень алкоголю – 2,1 проміле.

Як зазначає видання «Панорама Мукачева», в Opel Astra їхала сім'я – чоловік із дружиною та маленькою дитиною.

За словами очевидців, фельдшер, який перебував у «швидкій», теж був напідпитку.

Зіткнення з машиною медиків обійшлося без постраждалих. Обидва авто зазнали пошкоджень.

Правоохоронці, які прибули на місце аварії, склали протокол на водія швидкої допомоги.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

Як повідомлялося, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в яких зіткнулися десятки автівок.

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