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    На Львівщині швидка допомога збила людину: чоловік у реанімації

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    На Львівщині швидка допомога збила чоловіка - На Львівщині швидка допомога збила людину: чоловік у реанімації
    На Львівщині швидка допомога збила чоловіка
    фото з відкритих джерел

    Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до лікарні

    У центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

    Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

    Потерпілому проведено нейрохірургічну операцію. Чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані та перебуває в реанімації.

    Правоохоронні органи розслідують усі обставини справи, після чого буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію того, що сталося.

    Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

    До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

    Теги: ДТП Львівщина автомобіль чоловік
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    На Львівщині швидка допомога збила людину: чоловік у реанімації