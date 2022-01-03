На Львівщині швидка допомога збила людину: чоловік у реанімації

Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до лікарні

У центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

Потерпілому проведено нейрохірургічну операцію. Чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані та перебуває в реанімації.

Правоохоронні органи розслідують усі обставини справи, після чого буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що п’яний водій «швидкої» влаштував ДТП на Закарпатті.

До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.