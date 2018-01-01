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    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку

    Столичні рятувальники провели акцію в дитячому садочку
    У Дарницькому районі Києва рятувальники влаштували в дитячому садочку «Перевесло» справжнє шоу в рамках акції  «Запобігти. Врятувати. Допомогти». Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «На деякий час наші рятувальники перетворилися на казкових героїв та змагалися з
    • Сьогодні, 12:54
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    Столичні рятувальники провели акцію в дитячому садочку

    У Дарницькому районі Києва рятувальники влаштували в дитячому садочку «Перевесло» справжнє шоу в рамках акції  «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

    Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

    «На деякий час наші рятувальники перетворилися на казкових героїв та змагалися з самою Бабою-Ягою. Умовно звісно. Просто для дітвори вигадали таку собі повчальну казку, де Баба-Яга викрала та підпалила опудало. На допомогу прибули не хто інші, як вогнеборці, які швидко загасили вогонь і не допустили пожежі  в садочку», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що після розіграної сценки малеча мала змогу поближче оглянути пожежний автомобіль, пожежно-рятувальне обладнання та оснащення, приміряти бойовий одяг.

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    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку
    У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку

    Навчання молодого покоління дуже важливий напрямок в роботі рятувальників, тому вони постійно долучаються до подібних заходів і  розповідають дітям правила пожежної безпеки.

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