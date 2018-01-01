У Києві рятувальники спалили бабу-ягу на очах вихованців дитячого садочку

Столичні рятувальники провели акцію в дитячому садочку

У Дарницькому районі Києва рятувальники влаштували в дитячому садочку «Перевесло» справжнє шоу в рамках акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти». Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «На деякий час наші рятувальники перетворилися на казкових героїв та змагалися з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столичні рятувальники провели акцію в дитячому садочку

У Дарницькому районі Києва рятувальники влаштували в дитячому садочку «Перевесло» справжнє шоу в рамках акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти».

Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

«На деякий час наші рятувальники перетворилися на казкових героїв та змагалися з самою Бабою-Ягою. Умовно звісно. Просто для дітвори вигадали таку собі повчальну казку, де Баба-Яга викрала та підпалила опудало. На допомогу прибули не хто інші, як вогнеборці, які швидко загасили вогонь і не допустили пожежі в садочку», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після розіграної сценки малеча мала змогу поближче оглянути пожежний автомобіль, пожежно-рятувальне обладнання та оснащення, приміряти бойовий одяг.

Навчання молодого покоління дуже важливий напрямок в роботі рятувальників, тому вони постійно долучаються до подібних заходів і розповідають дітям правила пожежної безпеки.