У Києві СБУ викрила організатора легалізації в Україні громадян Центральної Азії та Африки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці викрили зловмисника при передачі азіату підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, документ він оцінив у більше ніж 80 тис. грн

Контррозвідники Служби безпеки України у межах протидії нелегальній міграції викрили громадянина однієї з країн Центральної Африки, який організував незаконну легалізацію іноземців в Україні.

Оперативники спецслужби встановили, що організатор протиправної схеми одружився з українкою і мав у нашій країні статус іммігранта. Він виготовляв для іноземців фальсифіковані документі, які дають право безперешкодно перебувати на території України і перетинати державний кордон.

За наявною інформацією, документи виготовлялись на замовлення в одній з підпільних типографій, місцезнаходження якої встановлюється.

Правоохоронці викрили зловмисника поруч з центральним автовокзалом у Голосіївському районі столиці при передачі вихідцю з країн Центральної Азії підробленої посвідки на постійне проживання в Україні. Документ він оцінив у більше ніж 80 тис. грн.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні заходи.

Встановлюються інші особи, зокрема працівники держустанов, причетні до виготовлення підроблених документів.

З початку року у тісній взаємодії з Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області співробітники столичного СБУ провели низку комплексних заходів із виявлення на території регіону іноземців та осіб без громадянства, які порушують чинне законодавство України у сфері міграції.

Особлива увага приділялася виявленню іноземців, що можливо причетні до діяльності міжнародних терористичних організацій.

Загалом правоохоронцями виявлено понад 100 нелегальних мігрантів, у тому числі причетних до вчинення злочинів на території України та за її межами.

Серед них переважно громадяни Східної Європи та Західної Азії, які знаходяться в Україні нелегально, ухиляються від виїзду за її межі та систематично порушують чинне законодавство України у сфері міграції, зокрема паспортно-візовий режим.

За результатами спецоперацій із викриття вказаних фактів було прийнято 55 рішень про примусове повернення іноземців за межі України, 44 рішення про заборону в’їзду, 20 рішень про скорочення терміну перебування в Україні, винесено вісім рішень суду про примусове видворення до країни походження, 19 рішень суду про поміщення осіб до пункту тимчасового перебування іноземців для їх ідентифікації та подальшого видворення.