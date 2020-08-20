На Вінниччині затримали шахраїв, які «працевлаштовували» людей за кордоном



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Шахраї продавали громадянам підробні документи

За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області слідчі управління ГУНП України спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України викрили діяльність організованої злочинної групи.

Затримані укладали несправжні договори зі своїми жертвами щодо працевлаштування їх за кордоном.

Як йдеться в повідомленні, члени угрупування під приводом надання послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу, укладали зі своїми жертвами несправжні договори, виманювали гроші у потерпілих та продавали їм підробні ID-карти громадян ЄС.

Членам організованої злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.