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    У Києві скасували рух 11-ти електропоїздів

    Після завершення ремонтних робіт кількість електропоїздів обіцяють збільшити
    У Києві сьогодні, 22 лютого, скасували курсування 11-ти міських електропоїздів. «Київпастранс» зазначає, що скасування відбулось через технічні причини. Також у двох поїздах зменшена кількість вагонів до чотирьох одиниць з причини необхідності проведення планового ремонту колісних пар.  Найближчим часом, після завершення
    • Сьогодні, 18:54
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    Після завершення ремонтних робіт кількість електропоїздів обіцяють збільшити

    У Києві сьогодні, 22 лютого, скасували курсування 11-ти міських електропоїздів. «Київпастранс» зазначає, що скасування відбулось через технічні причини.

    Також у двох поїздах зменшена кількість вагонів до чотирьох одиниць з причини необхідності проведення планового ремонту колісних пар. 

    Найближчим часом, після завершення ремонту, кількість електропоїздів на маршрутах буде збільшена, обіцяють у «Київпастрансі».

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    Те, що моторвагонне депо Фастів-1 немає фізичної змоги провести ці роботи швидко, у підприємстві пояснюють великою завантаженістю цехів депо. Підкреслюється, що основна задача депо Фастів-1 — виконувати ремонти приміським електропоїздам, а не міським.

    Нагадаємо, сьогодні Міністерство інфраструктури заявило про створення в Україні системи Hyperloop.

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    Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
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