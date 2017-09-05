У Києві скасували рух 11-ти електропоїздів

Після завершення ремонтних робіт кількість електропоїздів обіцяють збільшити

У Києві сьогодні, 22 лютого, скасували курсування 11-ти міських електропоїздів. «Київпастранс» зазначає, що скасування відбулось через технічні причини. Також у двох поїздах зменшена кількість вагонів до чотирьох одиниць з причини необхідності проведення планового ремонту колісних пар. Найближчим часом, після завершення



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Після завершення ремонтних робіт кількість електропоїздів обіцяють збільшити

У Києві сьогодні, 22 лютого, скасували курсування 11-ти міських електропоїздів. «Київпастранс» зазначає, що скасування відбулось через технічні причини.

Також у двох поїздах зменшена кількість вагонів до чотирьох одиниць з причини необхідності проведення планового ремонту колісних пар.

Найближчим часом, після завершення ремонту, кількість електропоїздів на маршрутах буде збільшена, обіцяють у «Київпастрансі».

Те, що моторвагонне депо Фастів-1 немає фізичної змоги провести ці роботи швидко, у підприємстві пояснюють великою завантаженістю цехів депо. Підкреслюється, що основна задача депо Фастів-1 — виконувати ремонти приміським електропоїздам, а не міським.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство інфраструктури заявило про створення в Україні системи Hyperloop.