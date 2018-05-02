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    У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського

    Рух обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття
    У Києві сьогодні, 2 травня, обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору» на своїй сторінці у Facebook. «2 травня 2018 року з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на бульв. Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вул.
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    Рух обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

    У Києві сьогодні, 2 травня, обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського.

    Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору» на своїй сторінці у Facebook.

    «2 травня 2018 року з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на бульв. Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вул. Семашка до вул. Академіка Кримського», - йдеться в повідомленні.

    Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Наголошується, що реорганізація дорожнього руху призведе до збільшення пропускної спроможності вуличної мережі Подолу.

    Як повідомлялося, із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт.

    До слова, на ремонт столичних доріг виділено 1,2 млрд грн.

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