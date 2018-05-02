У Києві сьогодні обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського

Рух обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві сьогодні, 2 травня, обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору» на своїй сторінці у Facebook. «2 травня 2018 року з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на бульв. Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вул.



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Рух обмежать у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві сьогодні, 2 травня, обмежать рух транспорту на бульварі Вернадського.

Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору» на своїй сторінці у Facebook.

«2 травня 2018 року з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на бульв. Вернадського (непарна сторона) на ділянці від вул. Семашка до вул. Академіка Кримського», - йдеться в повідомленні.

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Наголошується, що реорганізація дорожнього руху призведе до збільшення пропускної спроможності вуличної мережі Подолу.

Як повідомлялося, із 1 травня розпочинається підготовка до реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід). Опрацьовується схема руху на час проведення робіт.

До слова, на ремонт столичних доріг виділено 1,2 млрд грн.