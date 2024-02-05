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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Боррель наголосив на підтримці України всіма можливими засобами
фото з відкритих джерел

Боррель, за його словами, вже «перебуває на шляху до Києва»

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі підтвердив, що далі вирушає до України. Про це він сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Боррель розповів журналістам, що «перебуває на шляху до Києва», не уточнивши подробиць. Імовірно, топдипломат Євросоюзу може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

Боррель також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Як повідомлялося, високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує відвідати Україну.

Згодом високий представник ЄС заявив, що відвідає Україну на початку лютого, щоб підтвердити військову підтримку.

Також Боррель заявляв, що Україні необхідно посилювати військове озброєння, зокрема партнери мають передати далекобійні ракети.

До слова, після виборів до Європарламенту у червні 2024 року прем'єр-міністр Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля.

Теги: Київ дипломатія Європейський союз

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