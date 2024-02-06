Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві водій електросамоката обганяв автівки на швидкості понад 70 км/год

Христина Петренко
glavcom.ua
У Києві водій електросамоката обганяв автівки на швидкості понад 70 км/год
Скріншот з відео
Самокатник обганяв автівки, які їхали поруч

Із захисного спорядження на водію самоката був тільки шолом

У Києві на вулиці Набережно-Рибальській помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті зі швидкістю понад 70 кілометрів на годину. Місцями він обганяв машини, які їхали в попутному напрямку. Про це повідомили в соціальних мережах. Із захисного спорядження на чоловіку був тільки шолом.

«Хлопець давить під 80 км на годину по Набережно-Рибальській дорозі на електросамокаті», – йдеться в повідомленні.

Швидкість, з якою їхав автор відео
Швидкість, з якою їхав автор відео
Скріншот з відео

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік обганяє машини по смузі громадського транспорту у бік Подолу.

Нагадаємо, у 2021 році Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху і оштрафував на 850 грн. Досліджуючи справу, суд визнав, що у правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамокату або самокату. Разом з тим, аналізуючи визначення «транспортний засіб», суд дійшов висновку, що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки призначений для перевезення людей. Тоді з'ясувалось, що в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами.

Минулого року самокатники почали отримувати вироки за порушення ПДР. З 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів.

Раніше повідомлялось, що перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

Читайте також: Пішохід стягнула з водія електросамоката велику компенсацію
Теги: електротранспорт самокат Київ машини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоножка проведуть в останню путь у п'ятницю, 12 січня
Смерть Віталія Білоножка: оголошено дату і місце прощання
9 сiчня, 20:17
Спецпредставниця США має провести зустрічі присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення
Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва
12 сiчня, 16:57
В Еквадорі вбито прокурора, який займався справою про захоплення телеканалу
В Еквадорі вбито прокурора, який займався справою про захоплення телеканалу
18 сiчня, 07:20
Як зазначив начальник КМВА Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
23 сiчня, 11:51
Капелани ПЦУ спільно з намісником Лаври архімандритом Авраамієм звершили молебень за Україну
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
30 сiчня, 17:54
Автомобіль «Тойота» після зіткнення з іншим авто та автобусом влетів у зупинку
Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку (фото, відео)
20 сiчня, 12:31
Наслідки ворожої атаки на столицю
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
23 сiчня, 09:34
Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежувався
Частина Дніпровського району Києва залишилася без води
31 сiчня, 10:53
Для масштабування системи підтримки ментального здоров’я киян розпочато навчання з підготовки тренерів з Управління Проблемами Плюс
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Вчора, 15:16

Новини

У Києві водій електросамоката обганяв автівки на швидкості понад 70 км/год
У Києві водій електросамоката обганяв автівки на швидкості понад 70 км/год
Столичні комунальники стелять асфальт під снігом (відео)
Столичні комунальники стелять асфальт під снігом (відео)
Київські школи можуть закритися на карантин: названо причину
Київські школи можуть закритися на карантин: названо причину
На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
На столичній Оболоні поліція та військові шукають ДРГ (фото)
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника
Реконструкція розв’язки на Шулявці: прокуратура подала позов проти забудовника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7703
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7096
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5587
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua