У Києві водій електросамоката обганяв автівки на швидкості понад 70 км/год

Із захисного спорядження на водію самоката був тільки шолом

У Києві на вулиці Набережно-Рибальській помітили чоловіка, який їхав на електросамокаті зі швидкістю понад 70 кілометрів на годину. Місцями він обганяв машини, які їхали в попутному напрямку. Про це повідомили в соціальних мережах. Із захисного спорядження на чоловіку був тільки шолом.

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«Хлопець давить під 80 км на годину по Набережно-Рибальській дорозі на електросамокаті», – йдеться в повідомленні.

Швидкість, з якою їхав автор відео Скріншот з відео

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік обганяє машини по смузі громадського транспорту у бік Подолу.

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Нагадаємо, у 2021 році Галицький районний суд Львова визнав винним водія електросамоката у порушенні правил дорожнього руху і оштрафував на 850 грн. Досліджуючи справу, суд визнав, що у правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамокату або самокату. Разом з тим, аналізуючи визначення «транспортний засіб», суд дійшов висновку, що електросамокат відповідає поняттю «транспортний засіб», оскільки призначений для перевезення людей. Тоді з'ясувалось, що в Україні електросамокатам заборонено їздити тротуарами.

Минулого року самокатники почали отримувати вироки за порушення ПДР. З 2023 року кермувальників електросамокатів визнано повноцінними учасниками дорожнього руху, проте держава не затвердила спеціальні правила для електросамокатів.

Раніше повідомлялось, що перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.