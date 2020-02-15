Суд дав дозвіл на затримання втікача екс-нардепа Дмитра Святаша



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Дмитро Святаш перебуває у всеукраїнському розшуку, як особа, яка систематично переховується від органів влади

Святаш, зважаючи на побоювання опинитися за гратами, робить спроби саботувати кримінальну справу

Колишній народний депутат від партії «Відродження», найбільший банківський боржник Дмитро Святаш має реальні шанси опинитися за гратами, а його партнер Василь Поляков – під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомляє Укрінформ, під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, звітуючи про роботу очолюваного відомства, Руслан Рябошапка зазначив, що за останні п’ять місяців було притягнуто до відповідальності 13 екснародних депутатів.

У не менш гучній кримінальній справі про заволодіння бенефіціарами ГК «АІС» Дмитром Святашем і Василем Поляковим шахрайським шляхом грошовими коштами Укрсиббанку в особливо великому розмірі $ 100 млн – також намітилися істотні просування.

Прокуратура м. Києва підтверджує, що в рамках даного кримінального провадження було заарештовано близько 80% активів ГК «АІС», які були передані на відповідне зберігання АРМА. Також слідством були вручені підозри Дмитру Святашу і Василю Полякову, щодо якого також було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Низці директорів і ТОП-менеджементу АІС, які беруть участь в шахрайських схемах АІС, також були вручені підозри і обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Однак, Василь Поляков та Дмитро Святаш, зважаючи на побоювання опинитися за гратами, роблять спроби саботувати кримінальну справу.

Як повідомляє юрист потерпілого ТОВ «УМК», на даний момент Київським апеляційним судом розглядається апеляційна скарга прокуратури Києва про обрання Полякову більш суворої міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак уже два місяці розгляд скарги неможливий через неявку Полякова та його адвокатів на засідання з формальних підстав. При цьому, Василь Поляков був неодноразово помічений при перетині кордону з Лондона до Києва, що на думку юристів може свідчити про спроби сховатися від кримінальної відповідальності за межами країни.

Нині, згідно з даними МВС, Дмитро Святаш перебуває у всеукраїнському розшуку, як особа, яка систематично переховується від органів влади. Шевченківським районним судом Києва 07.11.2019 було надано дозвіл на затримання Дмитра Святаша.

Нагадаємо, НАБУ оголосило екснардепа Святаша в розшук.