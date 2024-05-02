Масштабний обвал траси у Китаї: кількість жертв трагедії зросла

Xinhua: кількість жертв обвалу ділянки автотраси в Китаї збільшилася до 36 осіб

Кількість загиблих внаслідок обвалення ділянки автотраси в провінції Гуандун у Китаї збільшилася до 36. Про це пише Xinhua. За даними журналістів, під завалами виявлено 23 автомобілі, на місці інциденту продовжуються роботи з усунення наслідків трагедії.

«Станом на 05:30 четверга (00:30 за Києвом, – «Главком») під завалами виявили 23 автомобілі, 36 людей загинули, 30 постраждали, їхнім життям нічого не загрожує», – йдеться у статті.

Раніше наслідки обвалення автомагістралі у південній китайській провінції Гуандун потрапили в об'єктив камер очевидців та журналістів. На кадрах, що з'явилися в мережі, було помітно, що значна частина дорожнього полотна зруйнована. Більшість транспортних засобів зазнали серйозних пошкоджень.

Раніше в Китаї повідомили, що під час обвалу автомагістралі під завалами опинилося близько 18 автомобілів з людьми. Тоді уточнювалося, що фахівцям вдалося врятувати 31 особу.

Також повідомлялось, що серед транспортних засобів, що опинилися в зоні надзвичайної події, не було автобусів, вантажівок з небезпечним вантажем та інших великогабаритних машин. Ділянка траси, що обрушилася, має довжину близько 17,9 метра і займає площу близько 184,3 кв м.