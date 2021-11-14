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    У Херсоні чоловік п'ять разів за два місяці потрапляв під авто

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    Херсонський &laquo;щасливець&raquo; &ndash; постійний пацієнт медиків - У Херсоні чоловік п'ять разів за два місяці потрапляв під авто
    Херсонський «щасливець» – постійний пацієнт медиків
    Фото з відкритих джерел

    У місцевому пабліку розповіли про «найбільш везучу» людину в Херсоні

    У Херсоні 50-річний безхатько, схильний до зловживання алкоголем, в одному і тому ж районі за останні два місяці п'ять разів потрапляв під автомобілі.

    Востаннє «найбільш везучу» людину в місті машина збила на площі Чорновола, чоловік був п'яний, повідомив Telegram-канал «Ху*вый Херсон».

    За його даними, прибулі медики відразу ж впізнали в чоловікові постійного пацієнта.

    «За останні два місяці цей безхатько, схильний до зловживання спиртним, не менше п'яти разів опинявся в лікарнях через ДТП в тому ж районі», – наголошується на каналі.

    Чоловіка після аварій забирали в травмпункт чи стаціонари з підозрою на пошкодження кінцівок і легку черепно-мозкову травму, а через кілька днів виписували.

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    Теги: ДТП Херсон чоловік
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    У Херсоні чоловік п'ять разів за два місяці потрапляв під авто