На Одещині патрульні потрапили в ДТП

Аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля Mitsubishi зі службовим автомобілем Renault Sandero

Близько 16-ї години сталася аварія за участі патрульних на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Внаслідок ДТП постраждали водії й пасажири обох автомобілів. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Зазначається, що аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля Mitsubishi зі службовим автомобілем Renault Sandero.

«У результаті ДТП водії та пасажири обох автівок шпиталізован», – пише пресслужба.

Наразі на місці подій працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Подробиці аварії встановлюються.

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