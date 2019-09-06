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    У Києві стали частіше зникати безвісти люди

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    Чисельність оголошених в розшук безвісти зниклих киян зростає з 2012 року - У Києві стали частіше зникати безвісти люди
    Чисельність оголошених в розшук безвісти зниклих киян зростає з 2012 року

    За шість місяців 2019 року оголошено у розшук як безвісно відсутні 27 киян

    За шість років чисельність оголошених в розшук безвісти зниклих киян зросла у чотири рази. Про це свідчить статистика Головного управління Нацполіції у Києві, надана на звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата

    «Якщо вам здається, що стали частіше зустрічати оголошення про безвісти зниклих людей - вам не здається», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook.

    Згідно з даними столичного управління поліції, у 2012 році оголошувалися у розшук як безвісно відсутні 12 осіб, у 2013-му – 13, 2014-му – 22, 2015-му – 22, 2016-му – 30, 2017-му – 41, 2018-му – 48 осіб.

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    Станом на 8 липня 2019 року офіційно у статусі зниклих безвісти перебувають 27 киян.


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    Раніше повідомлялося, що у Києві зникла безвісти 34-річна жінкаДо Деснянського управління поліції із заявою про зникнення уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати. Вона повідомила про те, що 5 липня донька пішла з орендованої квартири на проспекті Лісовий та до теперішнього часу не повернулася.

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