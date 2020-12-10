Із початку року за неякісні комунальні послуги киянам повернули 30 млн грн

Із початку року муніципальна інспекція провела понад 2 тис. обстежень і перевірок житлових будинків на якість послуг

У 2020 році житлово-комунальна інспекція Києва обстежила низку житлових будинків на основі скарг і зауважень мешканців міста, що стосуються якості житлово-комунальних послуг. За результатами інспекцій виконавці усували недоліки або робили перерахунок, сума якого склала майже 30 млн грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Із початку року муніципальна інспекція провела 2011 обстежень і перевірок житлових будинків на якість послуг. Зокрема, це перевірки планові та за зверненнями киян», – сказав він.

Пантелеєв додав, що протягом року інспекція провела низку перевірок неякісного утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання, якість підготовки до осінньо-зимового періоду в житлових будинках, а також обстежила дитячі ігрові майданчики.

За результатами спільних перевірок виправлені недоліки та здійснено перерахунок споживачам.

«Актуальними завданнями для інспекторів зараз є належна температура опалення. Тому вони моніторять звернення, що надходять до виконавців послуг через Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ – 1557, а також на сторінку у соцмережі Facebook», – підкреслив Пантелеєв.

Як повідомлялося, українці за десять місяців року сплатили за комунальні послуги (без урахування газопостачання та електроенергії) 28,6 мільярда гривень, що становить 101,6%.

За жовтень українці отримали платіжки за комунальні послуги на суму 11 млрд грн, що на 57% більше, ніж було нараховано рік тому. У Мінрегіоні заявили, що твердження про те, що комуналка подорожчала на 57% є некоректним. Хоцянівська зазначила, що Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію, натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік.