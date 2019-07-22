У Києві судитимуть групу осіб, що заволоділа нерухомістю на 170 млн грн



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Колишній посадовець, адвокат та троє співучасників заволоділи 24 об’єктами комунальної та державної власності

Київською місцевою прокуратурою № 10 завершено досудове розслідування, розпочате спільно із Сектором спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП в Києві, за фактами заволодіння злочинною групою десятками об’єктів столичної нерухомості, що завдало мільйонних збитків державі та громаді. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник генерального директора СВКП «Київводфонд», адвокат та троє співучасників на підставі підроблених документів заволоділи 24 об’єктами комунальної та державної власності на загальну суму майже 170 млн грн.

Серед незаконно привласненого майна понад 10 об’єктів СВКП «Київводфонд», гуртожиток загальною площею 2086 кв. м, нежилий будинок загальною площею 1386 кв. м, що перебував у віданні ДПІ у Шевченківському районі Києва, та будівля колишнього дитячого санаторію «Перемога» загальною площею 1965, 6 кв. м.

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб буде скеровано до суду після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Обвинувальний акт відносно зловмисника, який, використовуючи бланки договорів, печатки Товарних бірж та підроблені печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», підробив правовстановлюючі документи на вищевказані об’єкти нерухомості, наразі скеровано до суду для розгляду по суті.

Дії групи зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі прокуратурою вживаються заходи, направлені на встановлення інших фактів заволодіння нерухомим майном.